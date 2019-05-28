إتشبيريا مدربًا جديدًا لأتلتيك بيلباو

أعلن نادي أتلتيك بيلباو، اليوم الثلاثاء، تعيين جوسيبا إتشبيريا، مديرًا فنيًا للفريق في الموسمين المقبلين.
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن إتشبيريا اللاعب السابق للفريق سيتولى مسئولية تدريب الفريق، حيث سيعاونه كل من خورخي بيريز، وانيجو ليزار.
وسيتولي داني أرنزوبيا، مسئولية تدريب حراس مرمى الفريق، ويستمر إيدو إستيباريز كمدرب للياقة البدنية.
وأضاف أن إتشبيريا سيعقد مؤتمرًا صحفيًا ظهر الأربعاء للحديث عن تفاصيل عقده مع الفريق، وخطته مع الفريق وتطلعه للموسم المقبل.
وسبق لإتشبيريا أن لعب في صفوف بيلباو لمدة 15 موسمًا؛ حيث شارك في 514 مباراة بين عامي 1995، و2010، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية في فريق أتلتيك بيلباو للشباب، ثم تولى تدريب فريق باسكونيا وأموربيتا، قبل أن يدرب تينيرفي العام الماضي.
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