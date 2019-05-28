كلوب يحسم موقفه الرسمي من قيادة يوفنتوس

أوضح يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة الأنباء التي ربطته بالرحيل عن الريدز للانتقال وتدريب يوفنتوس الإيطالي، خلفًا لماسيمليانو أليجري.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "بالطبع الدوري الإيطالي هو دوري أحبه، إنه مثير بالفعل، لكن الشائعات التي أسمعها عني مع يوفنتوس مجرد هراء لا صحة لها".

وأضاف "لا يوجد شيء حقيقي حول هذا الموضوع، لن أترك ليفربول، أعرف الدوري الإيطالي جيد جدًا، أتابعه وأحبه، لكنني سأبقى هنا في ليفربول".

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وحول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير، صرح كلوب "كل نهائي هو خاص بالنسبة لي، ودائمًا أستعد له بنفس الطريقة التي فعلتها في الماضي، إذا كنت قد فزت بهذه النهائيات، كنت سأكون أكثر سعادة، لكن الاستعداد هو نفسه".

وختم: "هذا الفريق من ليفربول هو أفضل فريق تأهلت به للنهائي، توتنهام فريق قوي للغاية لكن يجب علينا الفوز، من الممكن أن تصبح اللحظة الأفضل في مسيرتي إذا فزت باللقب، لكن فقط إذا فزنا".