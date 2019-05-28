أندية سويسرا ترفض استحداث نسخة جديدة من دوري الأبطال

رفض 20 ناديًا في دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا بالإجماع، مقترحا طرحه الاتحاد الأوروبي خشية أن يحول دون وصولها لمنافسات دوري أبطال أوروبا في أحدث تطور من نوعه يمكن أن يؤدي إلى حدوث انقسام في كرة القدم الأوروبية.

ويرغب الاتحاد القاري للعبة واتحاد الأندية الأوروبية، الذي يضم أكبر الأندية في القارة، في إجراء إصلاحات في نظام المسابقات القارية اعتبارًا من 2024 بعد انتهاء الجدول الحالي للبطولات الأوروبية.

لكن رابطة الدوري السويسري قالت إن هذه المقترحات "ستكون لها عواقب غير محمودة".

وأعربت روابط أخرى مثل رابطة الدوري الانجليزي الممتاز ورابطة الدوري الإسباني ورابطة الدوري الألماني عن معارضتها للمقترح ذاته.

ومن المقرر أن يعقد اتحاد الأندية الأوروبية اجتماعا في مالطا الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن المناقشات في مراحل مبكرة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

لكن تقارير اجتماع عقد بين الاتحاد القاري للعبة وممثلين عن روابط بطولات الدوري الوطنية في أوروبا مؤخرا أشارت إلى أن الاتحاد طرح بالفعل مقترحا ملموسا يتضمن اجراء تغييرات جذرية.

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وتضمن المقترح احتفاظ 24 فريقا من إجمالي 32 في دوري أبطال أوروبا بمواقعهم في البطولة في الموسم التالي وهو ما يضع حدا للنظام التقليدي الذي ينص على أن الفرق تتأهل للمنافسة القارية من خلال التفوق في بطولات الدوري المحلية.

وستتوافر أربعة أماكن فقط للفرق الفائزة في 54 مسابقة محلية للدوري في أوروبا.

وقال كلاوديوس شايفر المدير التنفيذي لرابطة الدوري السويسري: "يجب الحفاظ على حلم الرغبة في التأهل لمسابقات الأندية القارية واحتمال خوض مباريات في مواجهة كبرى أندية القارة".

وأضاف: "إذا تبدد هذا الحلم ، فإن عنصرًا مهمًا في مسابقات كرة القدم للأندية ودعم الأندية سيتبخر أيضا".

وأشار شايفر إلى مباريات سابقة شاركت فيها أندية سويسرية وقال: "واجه بازل فريق ليفربول ولعب يانج بويز أمام يوفنتوس وتحدى زويرخ منافسه ميلانو، وكذلك فعل ثون أمام آرسنال، إن مباريات ملحمية مثل هذه تخلق إثارة فريدة لكرة القدم الأوروبية بين الجمهور السويسري.

وختم: "نريد أن نحافظ على فرص أن تكون كرة القدم السويسرية جزءا من المباريات الأوروبية التي يخلدها التاريخ".