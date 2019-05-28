إصابة أوباميانج قبل نهائي الدوري الأوروبي

تعرَّض الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، لإصابة خلال التدريبات الأخيرة للجانرز قبل نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن أوباميانج سقط في مران أرسنال الأخير، وشوهد اليوم، وهو يربط معصمه الأيسر في التدريبات.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإصابة ليست خطيرة وتعد مجرد التواء بسيط، وبالتالي لن تؤثر على مشاركته في مواجهة تشيلسي.

ومن المقرر أن يلتقي أرسنال مع تشيلسي في المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي، غدًا الأربعاء، في العاصمة الآذرية باكو.

يذكر أن أوباميانج شارك في 50 مباراة مع أرسنال بمختلف البطولات خلال الموسم الحالي، وأحرز 31 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.