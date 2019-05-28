في انتظار ميسي.. الأرجنتين تواصل الاستعداد لكوبا أمريكا

خاض المنتخب الأرجنتيني الثلاثاء مرانه الثاني استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا هذا الصيف، بمشاركة 16 لاعبًا، وسط غياب القائد والنجم ليونيل ميسي، الذي تسبب الضباب الكثيف في تأجيل رحلته إلى بوينوس آيرس.

وانضم لمران اليوم كلًا من خيرمان بيزيلا (فيورنتينا الإيطالي)، ولاوتارو مارتينيز (مهاجم إنتر ميلانو)، وباولو ديبالا (نجم يوفنتوس)، حيث جاء الثلاثي بعد انتهاء مباريات فرقهم في الدوري الإيطالي.

كما شهد المران مشاركة النجم أنخيل دي ماريا، الذي انضم بعد انتهاء موسمه مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي ماركوس أكونيا.

بينما تسبب الضباب الكثيف الذي غلّف بوينوس آيرس في تأجيل رحلة ميسي من مسقط رأسه بمدينة روساريو إلى العاصمة الأرجنتينية.

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كما يفتقد المدرب ليونيل سكالوني حتى الآن لخدمات ثلاثي ريفر بليت فرانكو أرماني وإيزيكييل بالاسيو وماتياس سواريز، وحارس بوكا جونيورز إيستيبان أندرادا، بالإضافة للمحترف الوحيد خارج الأرجنتين، المدافع خوان فويث، الذي يستعد لخوض نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل مع فريقه توتنهام هوتسبر الإنجليزي أمام مواطنه ليفربول.

وسيواصل "راقصو التانجو" استعداداتهم الأربعاء بحصتين تدريبيتين، حيث من المنتظر أن تشهدا مشاركة "ليو".

وتلعب الأرجنتين على أرضها مباراة ودية أمام نيكاراجوا في 7 من الشهر المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران المقبل، حتى 7 يوليو/ تموز المقبل.

ويتواجد "الألبيسيليستي" ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات كولومبيا وباراجواي وقطر، حيث سيكون الافتتاح أمام كولومبيا يوم 15 يونيو/ حزيران، ثم بعدها بـ 4 أيام أمام "الألبيروخا"، وختام الدور الأول يوم 23 من الشهر نفسه أمام "العنابي" القطري.