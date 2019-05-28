الإصابة ليست خطيرة.. كانتي قد يلحق بمباراة نهائي يوروباليج

أكد الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أن الفرنسي نجولو كانتي لاعب البلوز قد يشارك في مباراة نهائي الدوري الأوروبي.

ويلتقي تشيلسي مع آرسنال مساء غد الاربعاء في نهائي الدوري الأوروبي المقرر إقامته في باكو بأذربيجان.

وبحسب ما نقله الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على تويتر فإن ساري أكد أن إصابة كانت ليست خطيرة، واحتمالات مشاركته في مباراة الغد أمام آرسنال مازالت قائمة.

كانتي تعرض لإصابة في الركبة، خلال تدريبات فريقه، استعدادًا لمباراة نهائي الدوري الأوروبي، ولفتت بعض التقارير إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة، إلا أن المدرب الإيطالي أكد إصابته ليست خطيرة ولكن المشكلة هي ضيق الوقت للتعافي.

جدير بالذكر أن تشيلسي سيفتقد الثنائي كالوم هودسون أودوي ولوفتس تشيك بعد إصابتهما بقطع في وتر أكيليس.