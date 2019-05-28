التعاون يستقبل مدربه الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نادي التعاون أمس بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم المدير الفني البرتغالي باولو سيرجيو، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة التي تسبق توقيعه الرسمي على عقد قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل خلفا للبرتغالي بيدور مانويل.

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وسبق أن أعلنت إدارة التعاون توصلها إلى اتفاق نهائي مع المدرب باولو سيرجيو الذي حظي باستقبال جيد من قبل جماهير الفريق المتوج بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وينتظر أن تكون إدارة النادي، قد عقدت اجتماعا مع المدرب لتنويره وإحاطته بما تنشده من أهداف في الموسم المقبل بعد تأهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، كما ستستمع إلى خططه وبرنامجه واحتياجاته قبل الشروع في تهيئة الفريق للموسم الجديد.

وفضلت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم، التعاقد مع مدرب برتغالي بعد نجاح البرتغالي السابق مانويل مع الفريق نتيجة استيعاب اللاعبين خططه وأفكاره التي توجت بموسم ناجح حصل خلاله أيضا سكري القصيم على المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأعلى رصيد نقطي في تاريخه (56 نقطة).