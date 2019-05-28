رادار العالمي يلتقط أفضل لاعب واعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله عبدالعزيز - الرياض

بدأ نادي النصر تحركاته الجادة للدخول في مفاوضات مباشرة مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المعار من الهلال متعب المفرج (22 عاما)، لضمه إلى صفوفه بعقد احترافي يمتد لـ4 مواسم دون الكشف عن القيمة المالية، وذلك بعد اقتراب اللاعب من دخول الفترة الحرة.

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وكان نادي الهلال خاطب نظيره التعاون قبل نهاية الموسم الماضي بعدم رغبته في تمديد إعارة اللاعب.

وتأتي تحركات النصر نحو اللاعب نتيجة عطائه المميز مع فريق التعاون في الموسم الماضي، والذي توج خلاله مع سكري القصيم بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، إضافة إلى حصوله على جائزة شخصية في الموسم، وهي جائزة أفضل لاعب واعد، بعدما شارك مع فريقه في 23 مباراة، كما نجح المفرج في فرض نفسه على المدير الفني البرتغالي بيدور مانويل وأجبره على تثبيته كعنصر أساسي في التشكيلة على حساب المدافع البرتغالي ريكاردو ماتشادو.

ويأمل النصر في تدعيم خطوط الفريق الخلفية بالعنصر المحلي، حيث أشارت مصادر إلى نيته في التخلي عن البرازيلي برونو أوفيني.