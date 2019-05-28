هل يفرض النصر مواجهة آسيوية سعودية ثانية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يختتم النصر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم عندما يواجه ذوب آهن الإيراني على ملعب حمد الكبير في الدوحة، ضمن الجولة السادسة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى.

وكان من المقرر أن تجري المباراة في 20 مايو الحالي على ملعب كربلاء في العراق كأرض محايد للفريق الإيراني، إلا أن الأوضاع الراهنة في المنطقة، قادت الاتحاد الآسيوي للتأجيل سعيا لتفادي حدوث المزيد من التوتر، إضافة إلى أن نقل المواجهة من ملعب كربلاء بالنجف يعود لخشية الاتحاد القاري من تكرار ما أحدثته جماهير الزوراء العراقي مع لاعب ذوب آهن ميلاد فخر الديني خلال مواجهة فريقه ضد الزوراء بالمجموعة (الأولى) والذي انتهى بالتعادل 2 - 2، حيث أجبر الجماهير على النزول للملعب نتيجة استفزازه لها بتنفيذه حركات مشينة.

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ويتصدر ذوب آهن المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر الذي يقع في المركز الثاني، وكلاهما قطعا بطاقة العبور نحو دور الـ 16، ويأمل النصر في خطف الصدارة من خلال تحقيق الفوز.

وفي حال فوز النصر اليوم وتصدره المجموعة، فسيضرب موعدا مع الاتحاد في مواجهة سعودية بعد أن حل الاتحاد ثاني المجموعة الثانية لتكون هذه المواجهة، هي السعودية الثانية بعد أن فرضت نتائج المجموعات، مواجهة بين الهلال والأهلي في دور الـ 16.

أما في حالة تعادل النصر أو خسارته اليوم، فسيواجه متصدر المجموعة الأولى فريق الوحدة الإماراتي.