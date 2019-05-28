ضمك يعزز صفوفه بحدراف ورحماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

عزز مجلس إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع، صفوف الفريق الأول لكرة القدم الصاعد إلى دوري المحترفين بصفقتين قويتين، حيث أعلن التوقيع مع المغربي الدولي زكرياء حدراف قادما من الرجاء البيضاوي، ومع الحارس الجزائري رحماني شمس الدين قادما من شباب قسطنطينية الجزائري لمدة موسم واحد.

كما جدد مجلس الإدراة ثقته في المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، التونسي محمد الكوكي من خلال تجديد عقده، إضافة إلى تجديد عقد المدافع الإيفواري أوبين كواكو لمدة عامين.