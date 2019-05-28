لاسارتي يقترب من تدريب ليفربول...

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جدة - عمرو شويل اقترب مارتن لاسارتي، المدير الفنى للنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة. وشهدت الفترة الأخيرة، تلقى لاسارتي عرضا لتدريب نادي ليفربول الأوروجوايانى، فى ظل وجود رغبة لدى مدرب الأهلي وجهازه المعاون للعودة مرة أخرى للتدريب فى مسقط رأسه. Advertisements وتلقى لاسارتي عروضا من بعض أندية أوروجواى أبرزها ليفربول و دانوبيو و ديفنسور سبورتينج لتولى تدريب أحدهم خلال الموسم الكروى الجديد. وأصبحت أيام لاسارتي داخل النادي الأهلي معدودة فى ظل عدم قناعة مسئولو القلعة الحمراء بطريقة إدارته لمقاليد الحكم الفني للفريق الكروى. ويرفض مساعدى لاسارتي وهما سباستيان المدرب المساعد وأليخاندرو مدرب الأحمال، استمرار تجربة التدريب فى الشرق الأوسط بعد الرحيل عن الأهلي والعودة للتدريب فى قارة أمريكا الجنوبية مرة أخرى وتحديدا أوروجواى.

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