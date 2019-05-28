شكرا لقرائتكم كهربا لم يستكمل مران الزمالك .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لم يستكمل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، التدريبات الجماعية لفريقه، اليوم الثلاثاء، بملعب حلمى زامورا.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى الدوري المصري الممتاز ضمن الأسبوع الـ 31 للمسابقة.
وأدى كهربا تدريبا خفيفا على هامش مران الزمالك بملعب حلمى زامورا قبل التوجه للجيمانيزيوم الخاص بالنادي لخوض مرانا منفردا فى ظل شعور اللاعب بالإجهاد حيث وافق الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس على إراحته من التقسيمة الجماعية.
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