رمضان صبحي باق فى الأهلى...

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جدة - عمرو شويل تشهد الفترة الحالية مفاوضات مُكثفة بين الأهلي ورمضان صبحي، رحّب خلالها اللاعب بالبقاء في القلعة الحمراء، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضًا جادة ورسمية من أندية كبيرة في أوروبا لذا وافق رمضان على الاستمرار في الأهلي لمدة موسم آخر.
وكشف مصدر مقرب من رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر، أن اللاعب سيستمر مع الأهلي الموسم المقبل و إنهاء عقده مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي .
تابع المصدر رمضان سيسافر فى الأسبوع الأول من يونيو إلى إنجلترا للاتفاق مع ناديه على البقاء فى الأهلى الموسم المقبل.
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