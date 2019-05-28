شكرا لقرائتكم أجاي وحمودي يشاركان في مران الأهلى بعد فحص طبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك ثنائي الأهلي جونيور أجاي وأحمد حمودي في مران الأهلى الذي أقيم اليوم ،الثلاثاء، على ملعب التتش.

واشتكى أجاي وحمودي، من كدمات في نهاية مران الفريق الذي أقيم أمس، وخضعا إلى فحص طبي قبل مران اليوم وشاركا في التدريبات بصورة طبيعية بعد الاطمئنان على حالتهما.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.

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