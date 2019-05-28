ثلاثى الأجازة الخاصة يعود لتدريبات الزمالك...

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جدة - عمرو شويل عاد الثلاثى محمود حمدى "الونش" وطارق حامد ومحمود جنش لاعبو نادي الزمالك للمشاركة في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي فى ميت عقبة.
وجاء انتظام ثلاثي الزمالك في المران الجماعي اليوم الثلاثاء بعد الحصول على راحة سلبية من تدريبات الأمس بناءا على رؤية الجهاز الفنى عقب خوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل.
ونجح الزمالك فى حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان بعد حسم ركلات الترجيح لصالحه.
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