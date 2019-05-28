شكرا لقرائتكم ناصر ماهر يغيب عن مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى على إذن بالغياب عن مران المارد الأحمر بسبب وفاة والده.

وغاب ناصر ماهر عن مران الفريق وأدى مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش ، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية قد نعوا ببالغ الحزن والأسى والد ناصر ماهر الذى يُعد أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء.