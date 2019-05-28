شكرا لقرائتكم لجنة الحكام: جريشة مستمر فى ادارة مباريات كأس العالم للشباب ببولندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة المصرى أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرةالقدم بايقاف الحكم الدولى جهاد جريشة 6 شهور ، لن يؤثر على استمرار جريشة فى إدارة مباريات كأس العالم للشباب ببولندا حاليا. وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد أصدر بياناً أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف فى إدارته لمباراة الترجى والوداد فى ذهاب نهائى دورى الابطال الافريقي الذى انتهى بالتعادل 1/1 . Advertisements كان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد اختار جهاد جريشة و الحكم المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والتى أنطلقت فى بولندا 15 مايو و تستمر حتى 15 يونيو المقبل.

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