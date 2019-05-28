شكرا لقرائتكم ماذا قال جروس للاعبى الزمالك عن تأجيل مباريات الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الكروى، قبل انطلاق المران الجماعى اليوم الثلاثاء، بملعب حلمى زامورا فى ميت عقبة.

وبدأ مران الزمالك اليوم بجلسة بين جروس واللاعبين في منتصف الملعب تحدث خلالها عن الفتره المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز.

وطلب كريستيان جروس من لاعبى الزمالك، التركيز في مباراة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى الدوري المصري الممتاز وعدم الانشغال بما يتردد عن عن تأجيل أي مباراة بالدوري.

وقال جروس للاعبى الزمالك أنهم مطالبين بالاستعدادا بقوة لخوض المباريات تحت أى ظرف.