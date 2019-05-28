شكرا لقرائتكم الخطيب يؤازر فريق الاهلى في مرانه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على حضور جزء من مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة ، وتابع الخطيب المران من ملعب التتش قبل أن ينصرف قبل نهاية المران .

ومن المقرر أن يعلن الاهلي موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة بشأن موقفه من إستكمال بطولة الدوري بعدما سبق وألمح لإنسحابه من المسابقة المحلية حال إقامة مباريات الفريق بعد أمم أفريقيا المقبل قبل أن يُعلن إتحاد الكرة أن الدوري سيتم إستكماله عقب أمم أفريقيا.