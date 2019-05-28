شكرا لقرائتكم عماد السيد يعود لتدريبات الزمالك بعد إصابة الكسر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك عماد السيد حارس مرمى الزمالك في التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليا بملعب حلمى زامورا فى ميت عقبة. وتواجد عماد السيد بصحبة زملائه فى التدريبات التكتيكية للزمالك اليوم فى إطار الاستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى الدوري المصري الممتاز. فيما أدى الثلاثى محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس الزمالك، تدريبات فنية تحت قيادة السويسرى توماس جروتر مدرب حراس المرمي و جاء المران خفيفا بالكرة وبعض الجمل التكتيكيه. وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى اليد خلال مشاركته فى مباراة الزمالك والداخلية بالدوري الممتاز ليغيب عن تدريبات فريقه من وقتها وحتى الآن.

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