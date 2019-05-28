شكرا لقرائتكم محمد فاروق عن إيقاف جريشة : يوجد أسباب خفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد فاروق الحكم الدولى السابق على قرار إيقاف الحكم جهاد جريشة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. وقال فاروق فى تصريحات لـ الخليج 365 :" قرار إيقاف جريشة صدمة كبيرة وقاسى وهناك أسباب خفية وراء ما حدث". Advertisements أضاف الحكم الدولى السابق :" لابد أن يخرج اتحاد الكرة ويكشف لنا تفاصيل ما حدث خاصة عصام عبد الفتاح الذى يعمل عضوا فى لجنة الحكام بالكاف". وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة .

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