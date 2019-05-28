شكرا لقرائتكم جلسة مطولة بين لاسارتي وحراس الأهلي .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جلسة مطوّلة عقدها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، مع حراس الفريق قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
وجاءت جلسة لاسارتي مع الحراس لتحفيزهم، وضمن الجلسات التي يعقدها المدير الفني مع لاعبي الفريق وعقب انتهاء الجلسة، أدى محمد الشناوي، وشريف إكرامي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق، تدريباتهم تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.
ومن المقرر أن يعلن الاهلي موقفه النهائي خلال الساعات المقبلة بشأن موقفه من إستكمال بطولة الدوري بعدما سبق وألمح لإنسحابه من المسابقة المحلية حال إقامة مباريات الفريق بعد أمم أفريقيا المقبل قبل أن يُعلن إتحاد الكرة أن الدوري سيتم إستكماله عقب أمم أفريقيا.
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