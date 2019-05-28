أول رد فعل لجهاد جريشة بعد إيقافه من الكاف...

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جدة - عمرو شويل أول رد فعل لجهاد جريشة بعد عقوبة الإيقاف من الاتحاد الافريقيأكد الحكم الدولى المصري جهاد جريشة أنه يلتزم الصمت تجاه العقوبات القاسية التى طالته من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف".
وأضاف جهاد جريشة فى بيان له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": ألتزم الصمت باحترافية ولا أتكلم في أي شئ الي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا".
ويتواجد جهاد جريشة حاليا ببولندا للمشاركة فى بطولة كأس العالم للشباب حيث ينتظر أن يتدخل اتحاد الكرة والمهندس هاني أبوريدة لرفع الايقاف عن الحكم الدولى الشهير.
وأعلن الاتحاد الافريقي اليوم الثلاثاء عقوبة الايقاف على الحكم جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي فى ذهاب المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
جهاد جريشة
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