شكرا لقرائتكم دجيش عن إيقاف جريشة : ظلم وعيب واتحاد الكرة لازم يقف مع ولاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أيمن دجيس الحكم المساعد الدولى السابق على قرار إيقاف الحكم جهاد جريشة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم. وقال دجيش فى تصريحات لـ "الخليج 365" :" قرار إيقاف جريشة عيب وظلم وما حدث بعيدا عن التحكيم". Advertisements أضاف الحكم المساعد السابق :" جريشة أدار ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد المغربى والترجى التونسى بطريقة جيدة ولا يستحق الإيقاف 6 أشهر". طالب دجيش مسئولى اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة التدخل لتجميد قرار إيقاف جريشة خاصة أننا لا بد أن نقف وراء أولادنا". وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، حيث أدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وشهد اللقاء العديد من القرارت التحكيمية المثيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دجيش عن إيقاف جريشة : ظلم وعيب واتحاد الكرة لازم يقف مع ولاده... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.