شكرا لقرائتكم تحركات واتصالات بين اتحاد الكرة و"كاف" لحل أزمة ايقاف جهاد جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحركات يجريها اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بكل قوة للتعامل مع قرار الاتحاد الأفريقى لكرةا لقدم بايقاف الحكم الدولى جهاد جريشة 6 شهور بسبب أخطاء فنية فى إدارته لمباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1/1، وفق ما اكده مصدر بالجبلاية.

وكان الاتحاد الأفريقى "كاف" قد أصدر بياناً أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى بإيقاف الحكم المصرى لمدة 6 أشهر بحجة الأداء الضعيف.

وأضاف المصدر أن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على التحكيم المصرى وعضو لجنة حكام الكاف أجرى اتصالات مكثفة بالمهندس هانى ابوريدة رئيس الاتحاد المصرى وعضو المكتب التنفيذى للكاف للتشاور فى كيفية التعامل مع أزمة أيقاف جهاد جريشة خاصة وانه قدم أداء جيد فى لقاء نهاى أفريقيا، وقرار الايقاف سيبعده عن بطولة الامم التى تنظمها مصر الشهر المقبل.

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