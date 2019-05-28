شكرا لقرائتكم المقاصة تتراجع عن التعاقد مع "وحش" الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع مسئولو مصر المقاصة عن إتمام التعاقد مع عمر الوحش لاعب الإسماعيلى بعدما فشل فى إثبات نفسه مع الفريق بشكل جيد كان مصر المقاصة قد تعاقد مع الوحش قادما من الإسماعيلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد إعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند فى العقد يتيح لمسئولى النادى الفيومى شراء عقد اللاعب بشكل نهائى . يذكر أن مصر المقاصة أنهى الدورى فى المركز السادس برصيد 46 نقطة. Advertisements

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