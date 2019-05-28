شكرا لقرائتكم البريكان: منتخب مالي استغل فقدان التركيز في الشوط الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي للشباب أن لاعبو منتخب مالي استغلوا حالة فقدان التركيز التي مر بها لاعبو الأخضر في الشوط الثاني وسجلوا 3 أهداف في فوزهم 4-3 يوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس العالم تحت 20 عاماً.
وقال البريكان الذي سجل هدفاً وتسبب بركلة الجزاء التي جاء منها الهدف السعودي الثاني في تصريحات عقب المباراة: هذه ظروف المباريات، كنا نلعب بشكل جيد في الشوط الاول، لكن فقدنا التركيز في الشوط الثاني واستغل المنافس الأخطاء التي وقعنا بها.
وواصل: كنا نعرف أن منتخب مالي يعتمد على الجانب البدني، كون لاعبيه يتمتعون ببنية جسدية قوية وطول قامة، لكن سننسى ما حصل ونركز على مباراة بنما المقبلة.
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