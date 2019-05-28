شكرا لقرائتكم فيتوريا: لا يهم من نواجه في الدور الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أن ضمان فريقه التأهل إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا لا يعني التساهل في مواجهة ذوب آهن الإيراني ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويلعب النصر يوم الأربعاء مع ذوب آهن الإيراني في الدوحة بعدما أجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المباراة ونقلها من كربلاء إلى الدوحة بناء على طلب الفريق الإيراني.

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وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: سنلعب أمام فريق قوي، ولا يعني ضمان التأهل إلى الدور الثاني التساهل فيها، فنحن نريد الفوز والحصول على صدارة المجموعة، أما عن خصمنا في الدور القادم فهو أمر لا يهمني، كل ما يشغل بالي حالياً مباراة ذوي آهن وبعد ذلك نبدأ التفكير في مباراة ثمن النهائي.

وسيواجه النصر فريق الوحدة الإماراتي إذا بقي في المركز الثاني، أما فوزه على ذوب آهن وخطف المركز الأول فيعني أنه سيواجه اتحاد جدة في ثمن نهائي البطولة شهر أغسطس المقبل.

وواصل المدرب البرتغالي: بدايتنا في البطولة كانت متعثرة بعدما خسرنا مواجهتين، لكن استطعنا العودة من جديد وخطف بطاقة التأهل، فالنصر يملك لاعبين مميزين وثقتي بهم لا حدود لها.