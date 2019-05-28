شكرا لقرائتكم الأخضر يهدر تقدمه 3 مرات ويخسر برباعية أمام مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض المنتخب السعودي للشباب إلى خسارته الثانية أمام منتخب مالي 4-3 في المواجهة التي احتضنها ستاد غيدينيا، في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً في بداية المباراة إذ هاجم بقوة وتمكن المهاجم فراس البريكان من افتتاح التسجيل بعد مرور 9 دقائق بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله خالد الغانم ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الأخضر هجومه ومنح مهاجمه فراس البريكان زملاءه ركلة جزاء عند الدقيقة 18 ليتقدم لها أولاً اللاعب حامد الغامدي ويهدرها ليقرر الحكم اعادتها بسبب تقدم الحارس المالي، ليتقدم لها المدافع حسان تمبكتي ويضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 36 ارتكب حارس الأخضر عبدالرحمن الشمري خطأً فادحاً بعدما مرر الكرة بالخطأ لمهاجم مالي سيكو كويتا والذي سددها في الشباك الخالية.

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وفي الشوط الثاني واصل منتخب مالي هجومه وتمكن مهاجمه بلال تراوي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله كويتا ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 63 تمكن لاعب المنتخب السعودي خالد الغانم من تسجيل الهدف الثالث عقب تلقيه تمريرة من زميله حامد الغامدي ليضع الكرة من فوق الحارس المالي لتسكن الشباك.

ورد منتخب مالي عند الدقيقة 70 بعدما تمكن لاعبه أبوبكر تراوري من تسجيل هدف التعادل عقب تلقيه تمريرة من زميله محمد كامارا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك وعند الدقيقة 90 تمكن منتخب مالي من تسجيل الهدف الرابع عن طريق لاعبه محمد كامارا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب مالي الى 4 في المركز الثاني، في حين بقي المنتخب السعودي بدون نقاط ليبقى في المركز الأخير.