البرازيل تنقلب علي نيمار قبل الكوبا أمريكا

قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى داني الفيش سيكون كابتن منتخب البرازيل بدلا من نيمار في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام ببلاد السامبا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبلين.

وارسل الاتحاد البرازيلي خطابا عبر موقعه الرسمي قال فيه: “دانى ألفيس سيكون قائدا للمنتخب البرازيلي في المباراتين الوديتين قبل كوبا أمريكا ثم في البطولة نفسها، بدلا من نيمار”.

Advertisements

كما كشفت تقارير صحفية برازيلية أن السبب في حرمان نيمار من شارة القيادة يرجع لأسباب انضباطية، والتي تسببت في إيقافه محليًا وأوروبيا مع ناديه باريس سان جيرمان بعدما تجاوز على مشجع عقب خسارة كأس فرنسا من ستاد رين، علاوة على التعدي على الحكام عقب توديع دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد.

و قد وصل نيمار إلى معسكر منتخب البرازيل يوم السبت الماضي وكان في استقباله تيتى المدير الفني للمنتخب.