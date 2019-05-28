اقترب اسم نيمار بالمرينغني وجماهير البارسا تدعوه بالخائن

يترقب نادى ريال مدريد علاقة توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان .

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن مدرب باريس سان جيرمان معروف بأزماته المستمرة مع البرازيلى نيمار دا سيلفا، وهو ما يربط انتقال نيمار إلى ريال مدريد.

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وأضافت الصحية أن المستقبل الرجح لنيمار هو الرحيل عن باريس سان جيرمان بناءً على المواقف التي تجبر النادي على البيع، ويراقب ريال مدريد الموقف خاصة بعد التجديد الأخير لتوماس توخيل حتى عام 2021.

وفى بعض الأحيان أوضح مدرب باريس سان جيرمان أنه لا يريد تشجيع نيمار في كل ما يفعله، وأكدت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان تئمن في خبرات توماس توخيل ومسرورين بعمله حتى الآن والدليل على ذلك تمديد عقده حتى يونيو 2021، وهو ما يعتبر بمثابة رسالة غير واضحة لنيمار بأنه إذا أراد الاستمرار في النادي عليه أن يكون تحت طاعة المدرب الألماني.