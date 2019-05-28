جهاد جريشة.. ضحية تصفية حسابات بين كبار الاتحاد الإفريقي

عمر البانوبي- بوابة أخبار اليوم أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» توقيع عقوبة الإيقاف على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة بعد إدارته لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال الكاف في بيان رسمي اليوم: "بعد إدارته لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي قررت لجنة الحكام إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 أشهر بسبب الأداء الفقير (السيء)". وبحسب مصدر داخل الـ"كاف"، فإن قرار الإيقاف يسري على نهائيات كأس الأمم الإفريقية بناءً على العقوبة الصادرة من لجنة حكام الاتحاد الإفريقي. وسيمثل أمين عمر...

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