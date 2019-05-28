الموت يفجع نجم الأهلي.. ونعي من مجلس الإدارة

كتب: ضياء السقا توفي اليوم، الثلاثاء، والد اللاعب ناصر ماهر، صانع ألعاب النادي الأهلي. ونشر الموقع الرسمي للأهلي نعيا جاء كالتالي: الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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