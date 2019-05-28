شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يجتمع بـ5 حراس مرمى على هامش مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى، جلسة مطوّلة مع حراس الفريق قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وجاءت جلسة لاسارتي مع الحراس لتحفيزهم، ضمن الجلسات التى يعقدها المدير الفنى مع لاعبى الفريق، وعقب انتهاء الجلسة، أدى محمد الشناوي، وشريف إكرامى، وعلي لطفى، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق، تدريباتهم تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.

ومن المقرر أن يعلن الأهلى موقفه النهائى خلال الساعات المقبلة بشأن موقفه من استكمال بطولة الدورى بعدما سبق وألمح لانسحابه من المسابقة المحلية حال إقامة مباريات الفريق بعد أمم أفريقيا المقبل قبل أن يُعلن إتحاد الكرة أن الدورى سيتم استكماله عقب أمم أفريقيا.