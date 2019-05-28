شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يحضر مران الأهلى فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، على حضور جزء من مران الفريق، اليوم الثلاثاء، من أجل دعم اللاعبين والجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة، وتابع الخطيب المران من ملعب التتش قبل أن ينصرف قبل نهاية المران .

ومن المقرر أن يعلن الأهلى موقفه النهائى خلال الساعات المقبلة بشأن موقفه من استكمال بطولة الدورى بعدما سبق وألمح لانسحابه من المسابقة المحلية حال إقامة مباريات الفريق بعد أمم أفريقيا المقبل، قبل أن يُعلن اتحاد الكرة أن الدورى سيتم استكماله عقب بطولة كأس أفريقيا.