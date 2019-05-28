"سوبر كورة" يستعرض قائمة الحكام الموقوفين من الكاف.. جريشة ليس الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، "كاف" قرارا بإيقاف جهاد جريشة الحكم الدولى على خلفية أحداث مباراة الترجى التونسى والوداد المغربى فى ذهاب نهائى دوري ابطال افريقيا. ويرصد "سوبر كورة"، قائمة تضم أبرز الحكام الذين سبق وقرر الكاف إيقافهم فى أوقات سابقة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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