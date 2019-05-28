شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من رمضان صبحى: اللاعب مستمر مع الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من رمضان صبحى نجم الأهلى ومنتخب مصر، أن اللاعب سيستمر مع القلعة الحمراء الموسم المقبل وإنهاء عقده مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى .

وتشهد الفترة الحالية مفاوضات مُكثفة بين الأهلى واللاعب، رحّب خلالها رمضان صبحى بالبقاء فى القلعة الحمراء، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن العروض الخارجية للاعب وعدم تلقيه عروضًا جادة ورسمية من أندية كبيرة فى أوروبا لذا وافق رمضان على الاستمرار فى الأهلى لمدة موسم آخر.

تابع المصدر لـ ”الخليج 365” رمضان سيسافر فى الأسبوع الأول من يونيو إلى إنجلترا للاتفاق مع ناديه على البقاء فى الأهلى الموسم المقبل.