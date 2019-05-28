شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض صلاح أمين "هداف" النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى صلاح أمين مهاجم فريق النجوم، العديد من العروض المغرية من أندية الدورى الممتاز، للإنتقال إلى أحدهما فى الميركاتو الصيفى المقبل، وقبل الموسم الكروى الجديد، وذلك بعد هبوط النجوم لدورى القسم الثانى رسميًا.

وانهالت العروض على هداف النجوم، وجاء فى مقدمتها الإسماعيلى الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم خط هجومه، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة.