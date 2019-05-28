شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض صلاح أمين "هداف" النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى صلاح أمين مهاجم فريق النجوم، العديد من العروض المغرية من أندية الدورى الممتاز، للإنتقال إلى أحدهما فى الميركاتو الصيفى المقبل، وقبل الموسم الكروى الجديد، وذلك بعد هبوط النجوم لدورى القسم الثانى رسميًا.
وانهالت العروض على هداف النجوم، وجاء فى مقدمتها الإسماعيلى الذى أبدى رغبته فى التعاقد مع اللاعب، من أجل تدعيم خط هجومه، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته المقبلة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يفاوض صلاح أمين "هداف" النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.