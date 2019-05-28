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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 28 / 5 / 2019 ، شهدت العديد من الأحداث الهامة التى نرصها فى التقرير التالى:

لاسارتى يناقش مصير معسكر الأهلى الخارجى مع إدارة النادى

يناقش الأوروجوياني مارتن لاسارتى، المدير الفنى لفريق الكرة بالأهلى، إقامة معسكر خارجى للفريق خلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا والتى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل . وكان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي قد ناقش من قبل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مصير معسكر الفريق، بعدما تلقى النادى عروضًا بإقامة معسكر خارجى بعدة دول أوروبية، فى مقدمتها ألمانيا والنمسا وسويسرا وهولندا. لاسارتي يجتمع بمعاونيه في الأهلي لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

يعقد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة لاسارتى جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام فى التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملى في مران الفريق حيث يرغب لاسارتى فى مناقشة احتياجات المرحلة المقبلة في الأهلي مع معاونيه.

وركز الجهاز الفنى خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن فى فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية فى مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.

الأهلى يكشف تطورات سفر نيدفيد وسمير إلى ألمانيا

قال الجهاز الفنى للأهلى إن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق سوف يتوجهان إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

ويؤدى نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، كما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة الثنائي. ووفقا للبرنامج العلاجي للثنائي يتوجه سعد سمير وكريم نيدفيد إلى ألمانيا على أن يحدد الموعد في غضون الفترة المقبلة؛ من أجل الاطمئنان على حالتهما والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلى؛ تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة فى المران الجماعى. Advertisements

الأهلى يفحص حمودى وأجاى فى مران اليوم بسبب الكدمات

يخضع أحمد حمودى وجونيور أجايى ثنائى الأهلى لفحص طبى على هامش مران الفريق الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش؛ للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائى فى نهاية مران الفريق الذى أقيم أمس. واشتكى حمودى وأجايى، من كدمات فى نهاية مران الفريق، وعلى ضوء حالة الثنائى اليوم يتحدد موعد مشاركتهما فى المران الجماعى. وشارك الثنائى فى مران الأمس الذى اشتمل على جانب بدنى وتدريبات مكثفة بالكرة، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية شهدت حماسا بين جميع اللاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتركيز على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.

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