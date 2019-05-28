شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتراجع عن التعاقد مع عمر الوحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسئولو مصر المقاصة عن اتمام التعاقد مع عمر الوحش لاعب الإسماعيلى، بعدما فشل فى إثبات نفسه مع الفريق بشكل جيد. كان مصر المقاصة قد تعاقد مع الوحش قادما من الإسماعيلى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بعد إعارة لمدة 6 أشهر مع وجود بند فى العقد يتيح لمسئولى النادى الفيومى شراء عقد اللاعب بشكل نهائى . يذكر أن مصر المقاصة أنهى الدورى فى المركز السادس برصيد 46 نقطة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقاصة يتراجع عن التعاقد مع عمر الوحش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.