شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "جدة" محمد عمر نجم الاتحاد السكندرى والمنتخب السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفت منذ قليل "جدة" نجم الاتحاد السكندرى ومنتخب مصر السابق محمد عمر، على أن يقام العزاء غداً بالإسكندرية.
وتوفيت منذ أيام قليل أيضا، حفيدة محمد عمر، نجم الاتحاد السكندرى وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، وابنة الرائد كريم محمد عمر، عن عمر خمس سنوات، بعد صراع مع المرض.
وكان محمد عمر قد تولى تدريب الاتحاد السكندرى مطلع الموسم الجارى، قبل أن يتقدم باستقالته متجهًا إلى صحم العمانى، الذى حقق معه نتائج مميزة، محتلًا المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة المحلية.
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