هدف لا ينسى.. بنى عبيد يقصى الزمالك من الكأس بأقدام "المندوه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت بمثابة المفاجآة الصادمة عندما حقق فريق بنى عبيد أحد أندية دورى الدرجة الثالثة، فوزا على الزمالك بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008.
أحرز هدف المباراة الذى لا ينسى السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليقصى الزمالك من بطولة كأس مصر.
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