جهاد_جريشة يتصدر تويتر.. ورسائل دعم للحكم بعد إيقافه من كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تصدر هاشتاج "#جهاد_جريشة" الكلمات الأكثر انتشارا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد قرار إيقاف الحكم الدولي المصري من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي "كاف" قررت إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة شهور بسبب ما وصفته بضعف الأداء.

كما طلب الوداد المغربي في خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تحقيق مع جريشة بعد إدارة مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الوداد على أرضه مع الترجي بهدف لمثله يوم السبت الماضي، بانتظار معرفة بطل إفريقيا يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي برادس.

وانهالت رسائل الدعم للحكم بعد إيقافه، حيث رأى العديد من نجوم الكرة أن العقوبة ظالمة، وأن قرار الاتحاد الإفريقي كان متسرعًا.

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وقال عمرو زكي لاعب المنتخب السابق: "العقوبة التي وقعت علي جهاد جريشة قمة الظلم والافتراء بصراحة، جساما واللي عمله في مباراة الوداد 2017 وفي مباراة صنداونز قمة الأداء التحكيمي، الظلم وحش".

وأكد المحلل خالد بيومي أن إيقاف جهاد جريشة دليل على ضعف الاتحاد المصري أمام نظيرة المغربي.

وكتب الإعلامي محمد الليثي: "أداء الحكم جهاد جريشة في نهائي افريقيا وايقافه من الكاف اثبت ان التحكيم المصري في حاجة لمراجعة شاملة وتطوير من كافة النواحي حتى يعود الحكم المصري لمكانته التي تليق به".

وأوضح الإعلامي هاني حتحوت: "القرار القاسي والمتسرع بإيقاف جهاد جريشة ٦ أشهر يثبت أن الأقوى هو من يفرض نفوذه وليس القانون واللوائح، يثبت أن التجبر أصبحت صفة القوي ولا يعبأ حتى بردود الفعل أو الحساب، يثبت أن المصريين مستضعفون في الكاف".

جدير بالذكر أن قرار الكاف سيمنع جريشة من المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.