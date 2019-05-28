رسميا.. الوداد يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق مع جهاد جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب نادي الوداد المغربي في خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم إجراء تحقيق مع الحكم الدولي جهاد جريشة بعد إدارة مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قررت إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة شهور بسبب ما وصفته بضعف الأداء.

وقال الوداد في خطابه إلى رئيس اتحاد الكرة: "الحكم جهاد جريشة ارتكب أخطاء فادحة في حق نادي الوداد الرياضي بشهادة جميع الأخصائين والمتتبعين بحرمانه الفريق المغربي من هدف مشروع وضربة جزاء واضحة رغم الاستعانة بتقنية الفيديو".

Advertisements

وأضاف: "نرجو إجراء بحث في الموضوع للتأكد من صحة ما أوردناه، ونحن على يقين بوقوفكم إلى جانب الحق، خاصةً وأن كرة القدم المصرية ساهمت ولا تزال تساهم بشكل كبير في تطور هذه الرياضة عربيا وقاريا ودوليا".

وكان الوداد تعادل على أرضه مع الترجي بهدف لمثله يوم السبت الماضي، بانتظار معرفة بطل إفريقيا يوم الجمعة المقبل على الملعب الأولمبي برادس، ويحتاج الفريق المغربي للفوز من أجل حصد اللقب.

وجاء نص خطاب نادي الوداد كالتالي: