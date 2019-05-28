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رونالد كومان يحدد موقفه من تدريب برشلونة

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Alaa Ali 0 تبليغ

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لم يستبعد المدير الفني للمنتخب الهولندي، رونالد كومان، اليوم الثلاثاء، احتمالية تدريب الموسم المقبل، بعد الشائعات حول اقتراب إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق.

قال كومان في مؤتمر صحافي بخصوص إن كان بإمكانه تكذيب ترشيحه لقيادة البرسا: “سيكون هذا سهلاً، لكن لن أفعلها”.

ورفض المدرب الإسهاب في الموضوع، مفضلاً الحديث عن نهائي دوري الأمم الذي سيلعب الأسبوع المقبل في البرتغال.

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وصرح كومان: “أعتقد أن هذا المؤتمر الصحافي عن المنتخب، وأرغب في أن يظل هكذا”.

يذكر أن مستقبل فالفيردي بات محل شك بعد الإقصاء من دوري الأبطال، وخسارة نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكدت مصادر من النادي، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص مستقبل فالفيردي، وأنه من غير المنتظر أن يكون وشيكاً.

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