أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري، اليوم الثلاثاء، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، غداً الأربعاء، سيكون الفوز بالكأس، وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
يواجه آرسنال تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري في موسمه الأول مع “المدفعجية”.
وسيضمن الفوز بالدوري الأوروبي مقعداً لآرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن خسر الفريق التأهل التلقائي إلى البطولة، بعد أن احتل المركز 5 في الدوري الإنجليزي.
وقال إيمري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “الأولوية الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب، يتعين على اللاعبين أن يعلموا أن هذا لقب خاص، نحتاج إلى أن يبذل الجميع قصارى جهدهم على أرض الملعب”.
وأضاف: “بالنسبة لنا الهدف الأول إحراز اللقب، بعد ذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قاتلنا في طريق التأهل، ونريد إظهار ما يمكننا القيام به”.
وكان إيمري فاز باللقب ثلاث مرات كمدرب لإشبيلية الإسباني أعوام 2014 و2015 و2016.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مهمة من إيمري لنجوم آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.