رسالة مهمة من إيمري لنجوم آرسنال

أكد مدرب آرسنال الإنجليزي، الإسباني أوناي إيمري، اليوم الثلاثاء، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، غداً الأربعاء، سيكون الفوز بالكأس، وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يواجه آرسنال تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري في موسمه الأول مع “المدفعجية”.

وسيضمن الفوز بالدوري الأوروبي مقعداً لآرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن خسر الفريق التأهل التلقائي إلى البطولة، بعد أن احتل المركز 5 في الدوري الإنجليزي.

Advertisements

وقال إيمري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “الأولوية الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب، يتعين على اللاعبين أن يعلموا أن هذا لقب خاص، نحتاج إلى أن يبذل الجميع قصارى جهدهم على أرض الملعب”.

وأضاف: “بالنسبة لنا الهدف الأول إحراز اللقب، بعد ذلك التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، قاتلنا في طريق التأهل، ونريد إظهار ما يمكننا القيام به”.

وكان إيمري فاز باللقب ثلاث مرات كمدرب لإشبيلية الإسباني أعوام 2014 و2015 و2016.