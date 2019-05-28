بالفيديو .. ابرز 6 نجوم ارتدوا قميصي ارسنال وتشيلسي

تتوجه انظار عشاق الكرة الاوروبية مساء غد الاربعاء الي ملعب باكو الاولمبي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ارسنال و تشيلسي في نهائي بطولة الدوري الاوروبي .

وشهد تاريخ النادين ارتداء العديد من النجوم لقميصي الفريقين الكبيرين .

"الوفد" تستعرض ابرز النجوم الذين لعبوا لصفوف عملاقي لندن في السنوات الاخيرة ..

اشلي كول

بدأ اشلي كول مشواره مع ارسنال خلال الفتره من 1998وحتي 2006وحقق العديد من البطولات بالدوري بدون هزيمة، وشارك كول مع الفريق في 156مباراة استطاع ان يسجل خلالها 8 أهداف .

وانضم اشلي كول الي صفوف تشلسي في صيف 2006 واستمر ضمن صفوف الفريق حتي 2014 ونجح في تحقيق العديد من البطولات مثل الدوري الاووربي ولقب دوري الابطال مع الفريق والفوز بالدوري .

وليام جالاس

لعب جالاس خلال مشواره مع نادي تشيلسى خلال الفتره من 2001واستمر حتي2006 ولعب خلال مشواره مع البلوز 140مباراة استطاع ان يسجل خلالها 12هدفاً

ونجح ارسنال في ضم اللاعب الفرنسي ضمن صفقة انتقال اشلي كول ولعب خلال مشوار مع الفريق خلال الفتره من 2006وحت 2010في 101مبارة .

بيتر تشيك

انضم الحارس التشيكي الي صفوف نادي تشلسي في صيف 2004واستمر مع الفريق حتي 2015 ونجح في تحقيق العديد من البطولات وعلي رأسها لقب دوري ابطال اوروبا مع الفريق قبل ان يقرر الرحيل عن صفوف الفريق في صيف 2015 عقب انتهاء تعاقده مع تشيلسي لينضم الي صفوف الجانرز في صفقة انتقال حر منذ لينجح في تحقيق ثلاثة القاب مع الفريق قبل ان يعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري .

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نيكولا أنيلكا

انضم الي ارسنال الانجليزي في السابعة عشر من عمره عام 1997 واستمر مع الفريق حتي موسم 99 مشاركاً

في 65مباراة استطاع خلالها ان يسجل 23هدف ثم يرحل عن الفريق.

وبعد لعبه للعديد من الاندية منها ريال مدريد الاسباني عاد من جديد الي الدوري الانجليزي لكي ينضم الي تشيلسي في صيف 2008واستمر مع الفريق طوال اربعة مواسم شارك خلالها مع الفريق في 125مباراة واستطاع ان يسجل 38هدفاً وحقق مع الفريق العديد من البطولات اهمها لقبي دوري الابطال والدوري الانجليزي .

سيسك فابريجاس

انضم الي ارسنال قادما من صفوف برشلونة الاسباني في سبتمبر 2003ولعب للفريق حتي عام 2011 شارك خلالها في 212مباراة استطاع ان يسجل خلالها 35هدف قبل ان يعود من جديد الي برشلونة الاسباني .

وقرر سيسك العودة من جديد الي الدوري الانجليزي عقب الرحيل عن برشلونة للانضمام الي تشيلسي في صيف 2014وشارك مع الفريق حتي الان في 138مباراة وسجل خلالها 15هدف ونجح في تحقيق العديد من البطولات مع الفريق .

أوليفيه جيرو

انضم الي ارسنال الانجليزي في صيف 2012واستمر مع الفريق حتي 2018 وشارك في 180مباراة استطاع ان يسجل خلالها 73هدف .

وانضم جيرو الي صفوف البلوز في يناير 2018 وشارك مع الفريق في 22مباراة سجل خلالها ثلاثة اهداف .