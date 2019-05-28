منتخب ناشئي التايكوندو بدون مدرب قبل أيام من بطولة العالم

لم تمر أيام قليلة على إخفاق المنتخب الأول للتايكوندو في بطولة مانشستر التي انتهت مؤخرا وفشل منتخبنا في الحصول على أي ميدالية رغم مشاركته ب 10 لاعبين هم الأفضل في مصر، إلا وظهرت بوادر إخفاق جديد ينتظر التايكوندو المصري في بطولة العالم للناشئين أغسطس المقبل.

والحديث عن إخفاق جديد ليس تشاءوما أو مهاجمة لأحد، ولكن هناك اسباب تؤدي إلى نتائج، فمثلما حدث مع المنتخب الأول

قبل البطولة الأخيرة بعدم خوض معسكر جيد يناسب حجم البطولة وتطلعات الفراعنة من المشاركة فيها والاكتفاء بمعسكر قصير بالمركز الاولمبي، وأيضا عدم استقدام مدير فني اجنبي رغم اقتراب الأولمبياد، فالأمر يتكرر مع منتخب الناشئين، ويبدو أن مجلس الإدارة يصر على عدم التعلم من أخطائه.

فحتى الآن لم يتم اختيار مدير فني للمنتخب، رغم

خوض مرحلتين من تصفيات اختيار لاعبي المنتخب، واقتراب موعد انطلاق البطولة التي لم يتبقى عليها سوى أقل من شهرين تقريبا، وقيام اللجنة الفنية في الاتحاد بالإشراف على الاختبارات وعدم وضع برنامج محدد لمعسكر الاستعداد للبطولة في ظل عدم وجود المير الفني.

وكشفت مصادر بالاتحاد أن السبب وراء عدم الإعلان عن المدير الفني لمنتخب الناشئين حتى الآن وجود خلافات داخل مجلس الاتحاد وانقسام حول اسم المدير الفني، استمرارا لسلسة الخلافات التي تضرب المجلس الحالي منذ قدومه والتي أثرت بشكل كبير على نتائج المنتخبات الوطنية.