ابدى الحكم الدولي جهاد جريشة، غضبه الشديد من قرار لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، بايقافه لمدة 6 شهور. شهور. قال الحكم في تصريحات خاصة: "ان هذا القرار جاء بشكل فردي لارضاء طرف بعينه، خاصة بعدما منحتني لجنة الحكام بالكاف تقييم بلغ 9.2 درجة". وتابع انه طوال تاريخه لم يتعرض لمثل هذا القرار مطلقا، مشيرًا الى انه ليس مثل غيره ممكن يملكوا اشخاصًا يدافعون عنهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة: ما حدث معي هو الحرام بعينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.