معسكر خارجي لمنتخب الجودو استعدادًا لبطولة العالم في اليابان

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للجودة برئاسة مطيع فخر الدين الزهوي، على إقامة معسكر خارجي للمنتخب الأول خلال شهر يوليو المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة العالم الأول خلال شهر يوليو المقبل استعدادا للمشاركة في بطولة العالمباليابان. وكان الاتحاد قد وافق في وقت سابق على المشاركة في بطولة اليابأن في اطار خطة الاتحاد للاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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